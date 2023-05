WEER. Helder weer in Lievegem vanochtend

Bekend in Nederland, maar nog onbemind bij ons: Lovendegem­naar Brecht (28) binnenkort te zien in geloofde musical en VTM-programma

De komende maanden kan muziekbeminnend Vlaanderen kennismaken met Brecht van Arnhem (28). De Lovendegemnaar woont al enkele jaren in Nederland en wist daar dit jaar een rol te bemachtigen in de prestigieuze musical ‘Les Misérables’. In oktober trekt hij met de musical naar België en vrijdag was hij te zien in het VTM-programma I Can See Your Voice. “In Nederland horen ze eigenlijk niet dat ik een Belg ben, maar als ik de knop omdraai kan ik ook nog altijd gezellig Vlaams spreken, hoor.”