Wannes (20) heropent ‘t Oud Liefken in nieuw jasje: “Wil zowel jong als oud publiek hier samenbrengen”

Lievegem Wraakzuch­ti­ge Lievegem­naar stuurt pikante foto’s van ex-vrouw naar haar Filipijnse familie : “Your sister, be proud”

Na een mislukt en turbulent huwelijk stuurde een vijftiger uit Lievegem intieme naaktfoto’s naar de familie van zijn ex-vrouw in de Filipijnen. De man verklaarde eerst dat hij ze per ongeluk had gestuurd, maar gaf uiteindelijk toch toe dat hij het deed in een opwelling van boosheid. Hij riskeert één jaar cel en een boete van 1.600 euro.

7 december