Vriendinnen Jana (22) en Soraya (21) toveren kinderdagverblijf Het Wiebelhuisje om tot ‘t Ooievaarsnestje: “Transparantie naar de ouders toe vinden we heel belangrijk”

Kinderdagverblijven worden de laatste maanden niet in een al te best daglicht geplaatst. Dat deert vriendinnen Jana Van de Voorde (22) en Soraya Decock (21) echter niet om kinderdagverblijf het Wiebelhuisje in de Molenstraat in Waarschoot over te nemen en het te herdopen tot ‘t Ooievaarsnestje. “Ook wij merken dat ouders met heel veel vragen zitten, maar door open te communiceren, proberen we alle twijfels weg te nemen.”