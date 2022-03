Vorig jaar moest jarige Wout (10) veel te vroeg afscheid nemen van zijn mama, nu verrast buurvrouw Anja hem met een kaartjesactie: “Zelfs Herman de Croo stuurde er eentje”

De kleurrijke ballonnen aan de voordeur verraden dat er iemand jarig is de Waarschootse Olmenstraat. Op zondag 27 maart mag Wout Droesbeke 10 kaarsjes uitblazen. De familie van zijn mama Ilse is zelfs helemaal vanuit de Antwerpse Kempen afgezakt om onder een stralende lentezon te genieten van een gezellige barbecue. Zelf kan ze er niet meer bij zijn. Ilse verloor in september vorig jaar de strijd tegen een hersentumor, een zware klap voor de jonge Wout. Om hem een hart onder de riem plaatste zijn vroegere buurvrouw Anja samen met haar collega Christine een oproep op Facebook en in de het lokale blad om hem massaal verjaardagkaartjes toe te sturen. “Een tiener worden, is toch best speciaal", weet Anja. “Daarom wou ik er echt een feest van maken, ondanks wat er vorig jaar is gebeurd met Ilse. Ik wilde hem laten voelen hoe trots iedereen op hem is.”