Vinderhoutenaar Hannes (17) pakt goud op BK muurklimmen

Bij ‘lead’ of lengteklimmen moet de atleet zo hoog mogelijk op de muur geraken, terwijl hij gezekerd is door een touw. De Vinderhoutenaar was de enige die erin slaagde om de top van de muur te bereiken. In augustus vorig jaar behaalde Hannes ook al goud op wereldkampioenschap in het Russische Voronezj, toen in de categorie ‘boulder’. Daarbij leggen de deelnemers een kortere en minder hoge route af, terwijl ze worden beveiligd door dikke valmatten onder de klimmuur. Of zijn toekomst ligt in de ‘lead' of in het ‘boulder’ laat hij voorlopig in het midden.