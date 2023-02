VIDEO. Zowel grootouders als ouders genieten van eerste ‘grootouderfeest’ in drie jaar tijd van VBS De Bron

Na een wekenlange voorbereiding mochten de kleuters van de eerste tot en met de derde kleuterklas donderdagnamiddag het beste van zichzelf geven in een show rond het thema ‘Tien om te zien’. Ze waren niet aan hun proefstuk toe, want ook dinsdag hielden ze een voorstelling. “Omdat sommige kleuters wegens corona nog nooit hadden opgetreden besloten we dit jaar zowel de ouders als grootouders aan te duiden. Zo kon iedereen zijn kind of kleinkind nog eens aan het werk zien”, zegt juf Mieke De Rho. “Maandag kwamen 170 mensen kijken, woensdag zelfs 180 tot 200. Nadien kon iedereen nog gezellig napraten met een stukje gebak en glaasje cava in de hand.”