VIDEO. Zomergemnaren genieten van eerste stoet in 23 jaar: “Dit is pure nostalgie”

ZomergemDe Zomergemnaren hebben er 23 jaar op moeten wachten, maar zondag was het eindelijk zover: nog eens een stoet in het dorp. Honderden toeschouwers genoten van een parade van gekke fietsen, oude voertuigen, dieren en enkele bekende gezichten. “Een fantastische stoet en een echte meerwaarde voor de kermis”, klinkt het bij de inwoners.

Enkele uren voor vertrek verzamelde een tweehonderdtal figuranten zich in de Zomerlaan en Rijvers. Voor iedereen was het nog een beetje afwachten wat het gaat geven, want de stoet ‘Zomergem on the move’ is volledig nieuw. Het feestcomité stak een parade in elkaar waarbij alles draait rond vervoersmiddelen door de jaren heen.

Voor de stoet treffen we de dames van Ferm Zomergem. Zij zien het alvast zitten. Blanche Van Hamme, Nicole Pattyn, Marleen Boterman, Martine Versluys en Isabelle Dragonnetti hebben op een kar een oude Leuvense stoof gezet, waarmee ze tijdens de stoet verse pannenkoeken zullen bakken. “Met onze wagen willen we onze lokale Ferm-groep in de kijker zetten”, zegt Nicole. “We hebben 500 pannenkoeken voorzien die we zullen uitdelen aan de toeschouwers. Het recept is van de schoonouders van Blanche en zij zorgde ook voor de Leuvense stoof. Ik herinner mij de laatste Sprookjesstoet in Zomergem nog, dat was toen met reuzen, veel muziekkorpsen en majorettes. Het is fijn dat er nog eens een stoet is, voor ons is dit pure nostalgie.”

Unieke voertuigen

Bij de figuranten zie je verschillende leeftijden. Ook Zomergemnaar Tim Maenhout en zijn dochters Cloé (8) en Camille (10) schreven zich in als figurant. Samen met goede vriend Thierry De Wilde kwamen ze uitgedost als landbouwers uit een ver verleden. “Wij mogen met oude steekkarren rondrijden”, zegt Tim. “Ik ben geboren en getogen in Zomergem en als kind heb ik nog meegedaan aan de Sprookjesstoet als Zomergemzanger. Ik vind het nieuwe concept wel tof en vind het leuk om nu met mijn eigen kinderen deel te nemen aan de stoet.”

Ook de mensen van De Triangel, het dienstverleningscentrum uit Lovendegem voor mensen met een beperking, namen deel en bij de voertuigen waren er enkele unieke modellen te ontdekken. Maldegemnaar Willy Van Lierde en zijn vrienden zorgden voor zes legervoertuigen uit de Tweede Wereldoorlog, waaronder enkele Willy’s Jeeps en een Britse Hillman-transportwagen, de enige in zijn soort in België. “Met onze wagens rijden wij vaak naar evenementen, waaronder in Normandië of Bastogne, maar het is fijn om ze eens zo dicht bij huis te kunnen tonen.”

Echte meerwaarde

Rond 16 uur stonden de centrumstraten van Zomergem volgepakt met toeschouwers, die genoten van een stralende zon en een kleurrijk spektakel. Zomergemnaren Rita Staes, haar buurman Jonas Beun en hun vrienden Kurt, Katrien en Ronny genieten van een drankje. “Puik werk van de organisatie”, klinkt het. “Deze stoet is een serieuze meerwaarde voor de kermis. Vooral de oude koetsen waren fantastisch om te zien. Ik hoop dat de stoet jaarlijks terugkeert, want zoals je kan zien brengt het veel volk op de been. Zomergem leeft, dat mogen we nu wel zeggen.”

