VIDEO. Camille zet tent Rijvers Festival op stelten

Toen de Ketnet-band om 16.30 zijn laatste noot had gezongen, bleef een leegloog van de Stars Stage uit. Velen bleven staan om een goed plaatsje te bemachtigen voor Camille, die een half uur later zou optreden. De zangeres groeide de afgelopen jaren uit tot een hitsensatie in de Vlaamse muziekwereld. Ze is onder meer bekend van het populaire Ketnetprogramma #LikeMe, hits met Regi Penxten, Liefde voor muziek, maar vooral van The Masked Singer. Met schrikbarend hoge noten werkte de zangeres, alias Miss Poes, zich naar de overwinning in de zangwedstrijd.