VIDEO. 73 tractoren verzamelen aan Bierstalbrug voor boerenprotest: “We zijn de onzekerheid beu”

Ongerustheid

Desondanks was de sfeer ontspannen in de straat Bliksen, waar de boeren verzamelden om vervolgens gezamenlijk richting Gent te trekken. De trekkende organisaties deelden drankjes uit en de boeren maakten van de gelegenheid gebruik om een praatje te slaan met hun collega’s uit de regio. Samen strijden ze allemaal voor hetzelfde doel. “We willen zekerheid voor de volgende generatie boeren", zegt landbouwer Bart Verschelde uit Adegem, die zelf een zoon van 22 jaar oud heeft. “De boeren leveren zelf al heel wat inspanningen om de steeds strenger worden regels tegemoet te komen, maar we krijgen amper steun van de Vlaamse regering. Ze beloven ons geld, maar dat is er niet. We zijn de onzekerheid kotsbeu.”

Ook Bram Maes uit Aalter is één van de meer dan 2.500 landbouwers die vandaag mee betoogt. Hij deelt de frustraties van zijn collega's. “Er is al heel veel gezegd en geschreven over het stikstofakkoord, maar de Vlaamse regering is er nog altijd niet in geslaagd om een sluitend akkoord te vinden. De uitstoot van de stikstof zal drastisch ingeperkt worden, maar wat staat daar tegenover? Er heerst veel ongerustheid. Daarom rijden we vandaag naar Brussel om duidelijk te maken dat er ook naar onze kant van het verhaal geluisterd moet worden."