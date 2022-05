Verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in Merelpark en brandweerkazerne

OVAM liet recent een verkennend bodemonderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS op de brandweerkazerne Waarschoot en het Merelpark. Daaruit blijkt nu dat op verschillende meetpunten verhoogde PFAS-waarden zijn vastgesteld in de bodem en het grondwater. “Verder onderzoek is nu noodzakelijk om de verontreiniging verder in kaart te brengen en na te gaan of er een risico uitgaat voor mens en milieu”, zegt Jan Verheyen, woordvoerder van OVAM.

Blootstelling vermijden

Het Agentschap Zorg en Gezondheid adviseert dan ook om een aantal maatregelen te nemen in een gebied rond die site. Door de verhoogde PFAS-waarden op deze site, is er voor de omwonenden een risico op herhaaldelijke blootstelling en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsproblemen zoals kanker. “Als u wordt blootgesteld aan PFAS, heeft dat niet onmiddellijk gevolgen voor uw gezondheid”, zegt Joris Moonens, woordvoerder van Zorg en Gezondheid. “Maar bij langdurige blootstelling kan dit wel gevolgen hebben op lange termijn. PFAS zijn stoffen die ons lichaam niet verwerkt en dus opstapelt. Wij raden dus aan de adviezen van de gemeente goed op te volgen. De mensen die wonen in dit gebied, ontvangen een brief in de bus met meer uitleg van de gemeente."