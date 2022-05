Verhoogde PFAS-waarden vastgesteld in Merelpark en aan brandweerkazerne

Komt er nog cyclocross met grote namen in Eeklo? “Traditie van meer dan 20 jaar, maar het wordt steeds moeilijker”

Komt er in Eeklo nog een cyclocross met de grote namen als Wout van Aert en Mathieu van der Poel? De stad wil nog wel gastheer zijn voor een profcross, maar beseft dat dit na een traditie van meer dan twintig jaar steeds moeilijker wordt. Lukt het in 2023 of niet? Wij zoeken het uit.

22 april