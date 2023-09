Vandalen bekladden Bieke’s (28) auto in Waarschoot

Basis­school De Regenboog start schooljaar met gekke kapsels

De eerste schooldag is altijd speciaal, maar voor de leerlingen van basisschool De Regenboog in Ertvelde maakten er een extra bijzondere dag van. De directie had gevraagd om met een gek kapsel naar school te komen en daar gingen de leerlingen maar al te graag in mee. “We hadden iedereen gevraagd om met een gek kapsel naar school te komen”, zegt directrice Marie-Rose Van de Velde. “We staan immers aan de start van een leuk en te gek school(jh)aar.”