Urenlang aanschuiven voor foto en handtekening: TikTok stage op Rijvers Festival groot succes

ZomergemRijvers Festival pakte dit jaar uit met een primeur voor Vlaanderen. Eén van de vier podia werd omgedoopt tot een unieke TikTok- stage waar bezoekers even hun favoriete internetsterren kunnen ontmoeten. Wie een handtekening of foto wilde, moest daarvoor wel even geduld hebben.

“Ik kijk bijna elke haar TikTok-filmpjes", “ik vraag me af waar ze haar kleren koopt” of “ik wil met hen op de foto”: iedereen had wel een reden om TikTokers Steffie Merci (19) en Gerben Tuerlinckx (21) te ontmoeten op Vlaanderen eerste TikTok-stage. “Ik ben zo opgewonden om haar eens in het echt te ontmoeten", glundert Elene (9). Zij en haar vriendinnen zijn niet de enigen met die drijfveer, want wie wilde kennis maken, smeerde zich beter goed in. Een 100-tal kinderen schoof geduldig aan om enkele minuten alleen door te brengen met hun idolen.

Volledig scherm Elene (9), Astrid (8), Elouisa (8) en Mille (9) hadden heel wat vragen voor idolen. © Arne Blomme

Experts zien de kruisbestuiving tussen klassieke en nieuwe media al langer. “Je merkt dat jongeren steeds meer verschillende mediakanalen volgen en liken”, zegt digital media-expert Steven Van Belleghem. “Hun idolen worden niet langer enkel op televisie en radio gelanceerd, maar ook via social media kanalen. Gezien de populariteit van TikTok, vind ik het een slimme zet van de organisatie om ook uit te pakken met populaire figuren van die social media platformen. Het fenomeen is voorlopig nog eerder atypisch en springt er net daarom tussenuit – en dat is exact waar de doelgroep enthousiast van wordt.”

Ook voor TikTok-ster Gerben Tuerlinckx is het de eerste keer dat hij zich hieraan waagt. “Ik heb wel al enkele TikTok-kampen gegeven waar ik kinderen tips geef, maar ik sta versteld van de opkomst op een festival”, zegt Tuerlinckx. Steffi daarentegen heeft al ervaring met meet 'n greets. “Ik doe dit al sinds mijn 13e, maar elke meet 'n greet is toch uniek met andere fans." Toch zijn er telkens heel wat vragen die terugkeren. “Waar haal ik mijn inspiratie vandaan, hoe heb ik zoveel volgers vergaard, maar de meeste vragen gaan toch over de TikToks zelf of over mijn leven. Sommigen zijn er beter van op de hoogte dan mijn eigen vrienden, maar dat hoort erbij als je je leven deelt op internet”, besluit ze met een glimlach.

Volledig scherm De TikTok-stage kon op heel wat aandacht rekenen. © Arne Blomme

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.