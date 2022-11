Uitrol snelheidsplan loopt vertraging op: “Maar waar al nieuwe borden staan, gaat aanpassing direct in”

Zomergem Olivier loopt 100 marathons, waarvan al 41 dit jaar: “Ik begin het stilaan wel wat beu te geraken”

Of elke week een marathon lopen wel gezond is voor het lichaam, trekken we in twijfel, maar Olivier Verhaeghe deed het toch maar. Zondagnamiddag liep hij de 100ste marathon uit zijn carrière in zijn thuisgemeente Lievegem en zijn 41ste dit kalenderjaar. “Volgende week wil ik op een mooie manier afsluiten in Athene. Dan kan ik aan de verbouwing van ons huis beginnen.”

6 november