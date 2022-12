Uiterst zeldzame paddenstoel ontdekt in Waarschoots bos: “Eerste waarneming ooit in België”

WaarschootHeeft u ooit een ‘gespikkelde champignonparasol’ waargenomen? Wellicht niet, want het betreft een soort die uiterst zeldzaam is in Europa. Toch ontdekte Chris Bruggeman van paddenstoelenwerkgroep van Natuurpunt Meetjesland de paddenstoel per toeval in het Bellebargiebos in Waarschoot. “Mogelijk heeft de droge en warme zomer er iets mee te maken.”

De Paddenstoelenwerkgroep Meetjesland bestudeert de paddenstoelen in de bosgebeiden van het Meetjesland en in enkele naburige West-Vlaamse bosgebieden. Elke woensdagnamiddag trekken ze eropuit voor een begeleide inventarisatietocht. In het volledige bos zijn er sinds 1999 al meer dan 600 soorten paddenstoelen waargenomen. Al die soorten van de afgelopen 20 jaar zijn echter klein bier in vergelijking met een van de meeste recente ontdekkingen: de gespikkelde champignonparasol. “De paddenstoel is gevonden langs de openbare hoofddreef", vertelt Bruggeman. “Eerst dachten we dat het om een een andere, meer courante soort ging.”

De paddenstoel werd nietsvermoedend met verschillende foto’s gepost op de website waarnemingen.be. Daar ontdekte een paddenstoelenadministrator dat het echter om een om een zeer zeldzame soort ging. “De paddenstoel lijkt namelijk sterk op de parasolzwam, waarvan de veel voorkomende blanke parasolzwam de bekendste is. Die heeft net als de gespikkelde champignonparasol vaak een ringetje op de steel en witte plaatjes die niet aangehecht zijn op de steel. Eén van de leden van onze werkgroep had gelukkig een stukje meegenomen, microscopisch onderzocht en dit fotografisch gedocumenteerd. Zo konden we met zekerheid vaststellen dat er een nieuwe soort voor Vlaanderen ontdekt was.”

Toeval

De zeldzame paddenstoel komt vooral voor in het oosten van Europa, maar werd ook al enkele keren gespot in Nederland en Duitsland. Hij groeit op losse humus-, kalk- en voedselrijke grond die bedekt is met een dunne, luchtige strooisellaag. Maar waarom de paddenstoel nu uitgerekend in Lievegem opduikt, is voorlopig een raadsel. “Misschien was de droge en warme zomer wel bevorderlijk om de paddenstoel hier te laten ontwikkelen”, vervolgt Bruggeman. “Maar toch is het vooral toeval dat de paddenstoel hier ontdekt is. Verder is het ook toeval dat ik hem net ontdekte toen hij er stond. Als ik de paddenstoel een week later had voorbijgewandeld, dan hadden we hem misschien nooit gezien.”

Niet eerste keer

Hoewel het bos slechts 80 hectare groot is, is het niet de eerste keer dat er schatten van paddenstoelen worden gevonden. “Zo werd de in Vlaanderen uitgestorven gewaande Houtboleet hier in 2000 teruggevonden. Die kreeg pas in 2011 een tweede vindplaats voor Vlaanderen bij nadat hij werd aangetroffen in het Drongengoed in Knesselare. Gelukkig is die sindsdien wel nog aangetroffen in de Antwerpse Kempen.” Door de verdroging en verbraming van het Bellebargiebos is de paddenstoelenflora er de laatste jaren wel aan het minderen. “Gelukkig zijn er wel nog veel bossen in het Meetjesland waar paddenstoelen het erg goed doen. Naast het Drongengoed zijn ook het Hooggoed in Aalter en Het Leen in Eeklo hotspots voor liefhebbers.”

