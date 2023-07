“U bent Batman niet”: twintiger veroordeeld na wraakactie op KLJ-fuif in Waarschoot

Een twintiger die in september van vorig jaar op een KLJ-fuif in Waarschoot drie vuistslagen verkocht aan een jongeman, is veroordeeld tot een celstraf van zes maanden met uitstel. De man verklaarde dat hij wraak wilde nemen omdat het slachtoffer een paar weken daarvoor een vriend van hem had geslagen.