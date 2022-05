Twee wielertoeristen crashen na aanrijding langs achter

Brugge/Lievegem Eén jaar cel voor drugsbezit in Brugse gevangenis: “Makkelij­ker om aan drugs te geraken dan erbuiten”

Een 37-jarige man uit Lievegem is door de Brugse strafrechter veroordeeld tot een jaar effectieve gevangenisstraf voor drugsbezit. In zijn cel in de gevangenis van Brugge werd cannabis, ketamine en amfetamine aangetroffen.

12 mei