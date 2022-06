Twee aangrenzende woningen beschadigd na dakbrand

De woning was een halfopen bebouwing in aanbouw waarbij de houten dakconstructie vuur vatte tijdens het branden van de roofing. “De vlammen sloegen nadien ook over naar de aangrenzende woning", zegt Björn Bryon, woordvoerder bij Brandweerzone Centrum. “De aanwezige dakwerker probeerde het vuur aanvankelijk nog zelf te blussen maar slaagde daar niet in. Hij werd omwille van rookinhalatie voor een check overgebracht naar het AZ St. Lucas in Gent.” In het kader van de bluswerken werd de N9, in de richting van Gent, voor korte tijd afgesloten voor alle verkeer.