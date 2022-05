Trouwen in Merelpark even niet meer mogelijk na vaststelling verhoogde PFAS-waarden

Begin deze maand liet OVAM een verkennend onderzoek uitvoeren naar de aanwezigheid van PFAS aan de brandweerkazerne Waarschoot en het Merelpark. Daaruit bleek dat op verschillende meetpunten verhoogde PFAS-waarden zijn vastgesteld in de bodem en het grondwater. Spelen mocht er uit voorzorg al niet meer en nu zullen ook buitenhuwelijken er voorlopig niet meer kunnen doorgaan. “Met de tuin van de Kasteeldreef in Lovendegem en de tuin van de Dekenij in Zomergem hebben we nog steeds schitterende alternatieven”, zegt toekomstig burgemeester Kim Martens (CD&V).

Schot in de roos

Lievegem was tijdens de lockdown één van eerste gemeenten die buitenhuwelijken toeliet. Hoewel de restricties vandaag terug wat minder streng zijn, besloot de gemeente om ook in de toekomst huwelijken in openlucht te organiseren. Vorig jaar vonden er van april tot en met september, de periode waarin men buiten kan huwen, vonden 65 huwelijken plaats. Daarvan gingen er 24 daarvan gingen buiten door, 13 in de Kasteeldreef in Lovendegem en 11 in het Merelpark in Waarschoot. Door het grote succes ging Lievegem op zoek naar een derde trouwlocatie in een andere deelgemeente. Dat werd uiteindelijk de tuin van de Dekenij in Zomergem.