Trainer en clubicoon FAC Waarschoot Koen Goethals plots overleden

FAC Waarschoot-voorzitter Wilfried De Clercq is er het hart van in. “Koen is al bijna zijn ganse leven betrokken bij onze club”, zegt Wilfried. “Hij begon hier ooit als speler en na een korte periode bij KSK Maldegem is hij training beginnen geven aan de U17. Enkele jaren geleden nam hij de fakkel als hoofdtrainer over van Paul Mortier. Hij was enorm geliefd in onze club. Ik ben kapot, ik ben een goede vriend verloren. Koen moest nog 52 jaar worden, hij is ons veel te vroeg ontnomen.”

Koen Goethals was ook tijdelijk actief als schepen van Sport in Waarschoot. In 2002 was hij voor CD&V de jongste schepen ooit in de gemeente. Ook bij burgemeester Kim Martens (CD&V) kwam het nieuws van zijn plotse overlijden hard aan. “Als politicus heb ik hem nooit gekend", zegt Kim. “Hij was ook maar enkele jaren schepen van Sport, want hij kon niet echt aarden in de politiek. In het voetbalmilieu voelde hij zich wel helemaal thuis. Ik ken Koen al van toen ik 7 jaar was. In het tweede leerjaar ben ik beginnen voetballen bij FAC Waarschoot en Koen was toen jeugdtrainer. Mijn eerste voetbalervaringen waren dus met hem en die zijn mij altijd bijgebleven. De familie Goethals is altijd sterk verbonden geweest met het voetbal. Koens zonen en de zoon van zijn broer spelen er ook.”