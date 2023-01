Trainer en clubicoon FAC Waarschoot Koen Goethals (51) plots overleden: “Ik ben er kapot van, hij is ons veel te vroeg ontnomen”

Waarschoot Popkoor Bon Ami vertelt succesver­haal in nieuwe reeks concerten: “Met extra concert in februari wegens grote vraag”

Popkoor Bonami bestaat nog maar twee jaar, maar kan al op heel wat trouwe supporters rekenen. Hun succesverhaal goten ze nu in een nieuwe reeks concerten die opnieuw op heel wat interesse kon rekenen. Daarom organiseert het popkoor in februari een extra concert in De Kring in Waarschoot.

12 januari