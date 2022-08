Tony Vermeire zwaait burgermeesterschap af met radioprogramma: “Burger kan zijn laatste vragen aan mij kwijt”

Zomergem Urenlang aanschui­ven voor foto en handteke­ning: TikTok stage op Rijvers Festival groot succes

Rijvers Festival pakte dit jaar uit met een primeur voor Vlaanderen. Eén van de vier podia werd omgedoopt tot een unieke TikTok- stage waar bezoekers even hun favoriete internetsterren kunnen ontmoeten. Wie een handtekening of foto wilde, moest daarvoor wel even geduld hebben.

13 augustus