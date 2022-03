Toneelvereniging Podium herneemt toneelstuk Assepoester na een valse start

Eind november en begin december vorig jaar wilde Podium de voorstelling vier keer spelen in de zaal in de Kasteeldreef in Lovendegem. Maar corona sloeg toe in de groep, en na twee voorstellingen moest Podium het doek al laten zakken. Nu we stilaan weer naar de herwonnen vrijheid gaan, wil Podium dat goedmaken. Er worden deze maand vier extra voorstellingen gepland: op 11, 12, 18 en 20 maart.

“Vorig jaar moesten we halverwege onze productie stoppen door corona”, zegt Gudrun Willems van Podium. “Dat was voor niemand leuk, want we hadden wekenlang keihard gerepeteerd. Gelukkig kunnen we nu hernemen. We spelen niet alleen de twee verloren voorstellingen, maar we maken er meteen vier voorstellingen van. Ons toneel is gebaseerd op het gekende sprookje van Assepoester, maar dan met een serieuze twist. Onze prinsessen zijn bijvoorbeeld een pak ouder dan in het originele sprookje, en dat zorgt voor grappige situaties. Er zijn nog veel kaarten beschikbaar."