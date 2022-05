Tijs en Flore houden als eersten buitenhuwelijk in tuin Dekenij van Zomergem

Lievegem was tijdens de lockdown een van eerste gemeenten die buitenhuwelijken toeliet. Door het succes besloot de gemeente om ook in de toekomst huwelijken in openlucht te organiseren. Vorig jaar vonden in april tot en met september, de periode waarin men buiten kan huwen, vonden 65 huwelijken plaats. Daarvan gingen er 24 daarvan gingen buiten door, 13 in de Kasteeldreef in Lovendegem en 11 in het Merelpark in Waarschoot. Door het grote succes ging Lievegem op zoek naar een derde trouwlocatie in een andere deelgemeente. Die vond het in de tuin Dekenij in Zomergem.