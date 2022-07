Ticketverkoop Rijvers Festival loopt als een trein: “Nu al 30 procent meer tickets verkocht”

ZomergemDe knaldrang in het Meetjesland is groot. Zo verkocht het Rijvers Festival, het grootste festival in de regio, al 30 procent meer tickets dan de vorige editie. Ook de weg naar de camping wordt al vlot gevonden. “Ons festival in niet meer streekgebonden. Ook buiten de provincie doet Rijvers Festival al een belletje rinkelen.”