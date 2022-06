Tibetaanse Ciren (38) opent sushirestaurant in Molenstraat: “Waarom geen eigen zaak beginnen als je toch twee keer per week sushi afhaalt?”

Geen kranten of tijdsschriften is niets meer te bespeuren in de voormalige krantenwinkel ’t Meuleken in de Molendreef, tussen Bakkerij Luvand en de nachtwinkel. Sinds 1 juni staat het pand volledig in teken van alles wat met sushi heeft te maken. “Sushi is erg populair bij jongeren”, zegt uitbaatster Ciren Wengmu. “Hoewel ik me niet meer bij de jongsten reken, ben ik er ook verknocht aan. Vroeger reed reed ik een à twee keer per week naar Brussel of Gent om er sushi af te halen. Waarom dan geen eigen zaak beginnen? Ik hoop dat ik mijn passie voor het Japanse visgerecht ook kan overbrengen op de Lievegemnaren."