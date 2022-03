Tennisclub TC Orbis houdt ‘meet and play’

Deinze/Lievegem/Lede/Zwevegem/Kortrijk/Waregem/Harelbeke/Roeselare/Poperinge Supermarkt­ro­bot Robbie leert Oost- en West-Vlaams spreken met hulp van de klanten

De robot Robbie die sinds januari de klanten van enkele Delhaizewinkels gidst door de winkelrekken, praat nu ook een woordje dialect. In AD Delhaize in Deinze demonstreerde het Kortrijkse softwarebedrijf DeDuCo vrijdag het nieuwe talent van de robot. “Klanten kunnen bepaalde zinnen in het Oost- of West-Vlaams inspreken en in een latere fase zal de robot zelf in het dialect communiceren”, zegt Christian Beele van DeDuCo.

25 maart