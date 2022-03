Supportersclub ‘Hand in Hand' overhandigt opbrengst benefiet aan KSK Lovendegem

Supportersclub ‘Hand in Hand’ steunt al meer dan 50 jaar KSK Lovendegem. Elk jaar organiseert de supporterclub enkele activiteiten om geld in het laadje te brengen. Corona gooide dit jaar echter bij heel wat evenementen roet in het eten. “Dat heeft ons niet belet om de gebruikelijke steun aan het bestuur te overhandigen. Deze keer haalden we 1.500 euro op tijdens de lunch voor de partij tussen KSK Lovendegem en Evergem Center.”