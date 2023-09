Meetjes­land­se Regenboog­op­tocht lokt amper volk: “Teleurge­steld dat het onze gemeen­schap op het platteland wat vergeten wordt”

De tweede editie van de Meetjeslandse Regenboogoptocht heeft geen massa volk naar Evergem kunnen lokken. Er kwamen maar een vijftiental holebi’s opdagen, ongeveer hetzelfde aantal als tijdens de eerste optocht vorig jaar in Assenede. Johan Eeckhoudt, voorzitter van de organiserende vereniging Holibi Spirit was teleurgesteld over de opkomst. “Ik heb zeker 12 verenigingen aangeschreven om deel te nemen aan de optocht, maar kreeg geen reactie. Het stoort me dat het Meetjesland wat vergeten wordt.”