Stoet door Zomergem keert terug in 2024: “We zijn al volop ideeën aan het opdoen”

Pas vernieuwde Leopold­laan (N9) nu al ontsierd door onkruid en dode bomen: “Dringend nood aan actie!”

Begin mei werd de vernieuwde Leopoldlaan (N9) in Eeklo nog met veel toeters en bellen geopend, maar dik twee maanden later oogt het al veel minder fraai. Tussen het groen staat al heel wat onkruid en verschillende van de jonge boompjes lijken het niet te halen. Maar het is niet de stad die moet instaan voor dat onderhoud. Toch luiden ze daar de alarmbel.