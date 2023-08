Fanfare Willen is Kunnen Wippelgem zet diamanten bruiloft van Roger (84) en Arlette (80) in de kijker

Roger Claeys (84) en Arlette Janssens (80) uit Kramershoek uit Wippelgem leerden elkaar kennen bij de scouts van Langerbrugge. Op een avond dat de bus niet langs kwam, bracht Roger ‘zijn' Arlette met de brommer naar huis. Roger was voornamelijk actief in de papierfabriek. Arlette werkte op haar beurt in een naaiatelier, vooraleer ze koos voor de zorg van hun 4+ dochters. Het huishouden combineerde ze later met een kinderopvang. Ze hebben tal van hobby’s bij OKRA en zijn actief bij de plaatselijke fanfare. Ze werden dan ook getrakteerd op een serenade door de Fanfare Willen is Kunnen Wippelgem aan de trappen van het kasteel.