Stevige buien met een enkele keer onweer in Lievegem vandaag

RESTOTIP. Pizza And Friends in Lovendegem: “Simpelweg de beste pizza uit de regio”

Na de hele gemeente te hebben omgezwermd heeft Dorentin Ajazaj eindelijk zijn eigen stekje gevonden in zijn thuisbasis Lovendegem. In de Kasteeldreef nam hij zijn intrek in het voormalige Kokopelli Kaffee. ‘Doro’ toverde de bruine kroeg om tot een gezellig restaurant waar hij steengoede pizza’s serveert uit een authentieke Italiaanse pizzaoven. Wij gingen genieten.