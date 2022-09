Spreukenwandeling zet mentaal welbevinden in de kijker

Vinderhoute/Lovendegem Gemeente­lij­ke basis­school Lievegem motiveert leerlingen om al ‘strappend’ naar school te komen

Tijdens de 16e editie van de jaarlijkse ‘Strapdag’ kwamen de leerlingen van GBS Lievegem massaal met de fiets, de step of te voet naar school. Met de actie wil de school enerzijds auto’s weren uit de schoolomgeving en anderzijds leerlingen aanmoedigen om frisser in de klas te zitten na een ochtendlijke wandeling of fietstocht.

19 september