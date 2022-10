Speurders doeken wietplantage op en nemen meer dan 800.000 euro aan drugs in beslag in Waarschoot

22 oktober, 2022. Een passant meldt enkele verdachte voertuigen op in Spinnerij in Waarschoot, een deelgemeente van Lievegem. De noodcentrale stuurt een paar politiemensen ter plekke. De inspecteurs ruiken onraad en beslissen om de omgeving verder te observeren. Vijf dagen later, op 27 oktober, trekken ze hun conclusies: een loods in het bedrijvenpark doet dienst als cannabisplantage.