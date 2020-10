Sneltestbus rijdt vanaf donderdag door Vlaanderen: “Na 20 minuten weet je of je corona hebt”

Meetjesland AZ Alma bleef lang gespaard, maar nu komt ook daar coronadruk­te op gang: “Verdubbe­ling in tien dagen, dus moeten we oppassen”

26 oktober De coronadrukte laat zich nu ook voelen in het AZ Alma in Eeklo, het streekziekenhuis van het Meetjesland. Maandagmiddag waren daar 21 coronapatiënten opgenomen. In vergelijking met andere ziekenhuizen valt dat aantal mee, maar het is toch een verdubbeling van het cijfer tien dagen geleden. “We zijn lang gespaard gebleven, maar de stijging zet zich nu ook bij ons door. Voorzichtigheid is geboden”, klinkt het in het ziekenhuis.