Slagerij Stul ondergaat tricolore metamorfose: “De Duivelse vleesbereidingen gaan vlot over de toonbank”

Heeft u ooit al geproefd van een duivels gebraad, een WK-hamburger of een zelfgemaakte voetbalsalade? Daarvoor kan u dezer dagen terecht bij slagerij Stul in Oostwinkeldorp. Ter gelegenheid van het WK voetbal in Qatar staken Marc Stul en Sandra Coppens hun zaak in een tricolore jasje. “Mijn man is een grote voetbalfan", zegt Sandra. “Toen de gouden generatie van de Rode Duivels zich in 2014 voor de eerste keer kwalificeerde voor het WK kochten we vlagjes, sjaals, hoedjes en vlaggen om de zaak een zwart-geel-rode make-over te geven. De reacties daarop waren laaiend enthousiast en dat schept natuurlijk ook verwachtingen voor de volgende kampioenschappen. Daarom besloten we datzelfde kunstje ook in 2018 en en dit jaar te herhalen.”

Duivelse bereidingen

Dat Marc en Sandra vurige supporters zijn spreekt voor zich, maar in de rest van de land lijkt de modale voetbalfan minder geboeid door het controversiële voetbalfeest. “Het is inderdaad opvallend dat er heel wat minder animo is dan bij de vorige edities", merkt Sandra op. “Dat het WK in de winter plaatsvindt zit daar zeker voor iets tussen, maar ik denk ook dat de energiecrisis een rol speelt. Er wordt bijna over niets anders meer gepraat. Door onze winkel op te fleuren hopen we de mensen wat af te leiden van alle negativiteit." Nochtans laat de energiecrisis zich niet voelen in de verkoop. “De Duivelse vleesbereidingen gaan hier vlot over de toonbank. Hopelijk halen ze de finale dus.”

Kerstmis

En mochten de Duivels vroegtijdig het tornooi moeten verlaten, wat niet als een verrassing zou komen na de nederlaag tegen Marokko, dan laten ze de versieringen toch nog even hangen. “We hebben er toch ons werk ingestoken”, lacht Sandra. “Het heeft toch een volledige dag geduurd vooraleer we alles hadden opgehangen. Het wereldkampioenschap duurt een maand en tegen dan is het al bijna kerst.” Dan ondergaat de zaak wellicht een nieuwe metamorfose. “Misschien behouden we de buitenkant dan voor de Duivels. En kleden we de zaak binnenin aan in kerstsfeer. Want geef toe: kerst is toch altijd mooi en gezellig. Maar voorlopig ligt nog alle focus op de Rode Duivels. Bij elke aankoop krijgt de klant ook een leuk gadget mee naar huis. Op die manier hopen we het enthousiasme bij iedereen wat te vergroten. Het gebeurt maar één keer om de vier jaar en misschien is het onze laatste kans voor een lange tijd”, zegt Sandra toch nog hoopvol.

Volledig scherm Sandra Coppens in haar zaak. © Arne Blomme

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.