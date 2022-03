Slagbomen aan parking woonzorgcentrum alwéér beschadigd door vandalen: “Laat het stoppen, onze bewoners zijn bang”

“De eerste slagboom was doorgebogen. Daarbij kan je nog uitgaan van een ongeluk. Maar de tweede slagboom was helemaal omgeplooid. Dat is gewoon kwaad opzet", schuddebolt een teleurgestelde zuster Gerd Goethals (70). Sinds de slagbomen in 2020 werden geplaatst, is het al de vierde keer dat vandalen ze beschadigen. “Ik weet niet of het telkens gaat om dezelfde personen, maar we hebben wel al een paar keer jongeren moeten wegsturen die erop zaten. Slagbomen dienen niet als zitplek en dat weten ze. We hebben deze keer dan ook klacht ingediend tegen onbekenden.”