Sint-Martinus Zomergem ontvangt ruim 1,5 miljoen euro subsidie voor nieuwbouw klassen en renovatie speelplaats

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts heeft de subsidiëring goedgekeurd van een aantal scholenbouwprojecten in Oost-Vlaanderen. Een daarvan is de vrije basisschool Sint-Martinus in Zomergem.