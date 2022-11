Sint komt langs op lokale markt Beke

Sinds maart 2020 worden geen erediensten meer gehouden in de kerk van Beke en staat de kerk in teken van herbestemmingsprojecten. In de coronacrisis deed de Sint-Mauruskerk een drietal keer dienst als lokale markt, maar sinds begin 2022 komt de markt maandelijks terug. Sinds september is de markt ook een hobbymarkt, , waar iedereen die creatief bezig is aan kan deelnemen.