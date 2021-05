Schattig en uitzonderlijk: paard Lisongera (5) zet gezonde tweeling op de wereld

Bij paarden is de kans op een tweedracht maar een halve procent. En als het dan gebeurt, resulteert slechts veertien procent van een tweelingdracht in twee gezonde veulens. Veel geluk dus, in Zomergem. De twee jonge hengstjes Lisandro en Lorano zijn nu drie weken oud en stellen het wel. Ook mama Lisongera, een Spaans paard van vijf jaar oud, doet het goed. “Het gebeurt wel vaker dat er twee veulentjes in de buik van een drachtige merrie zitten, maar dan is er bijna altijd minstens een veulentje dood”, zegt Shauni Windels van El Hacienda. “We wisten ook helemaal niet dat er een tweeling zou geboren worden. Na de geboorte van het eerste veulentje, zagen we plots nog twee beentjes komen. Het was echt wel paniek, want dan weet je dat het leven van zowel het veulentje als van de merrie in gevaar is. Maar de twee zijn wonderwel gezond ter wereld gekomen, en stellen het echt goed. De moeder is echt zichtbaar trots op haar tweeling. Normaal heeft een merrie ook maar melk voor één veulen, maar ook dat is voorlopig geen probleem. We geven wat melkpoeder bij, en de veulens eten ook al wat hooi.”