Rode Duivels liggen eruit, en dus stopt ook het WK-dorp in Waarschoot: “Zonder Duivels zou er te weinig animo zijn”

De ontgoocheling was groot bij de supporters achteraf. Ondanks de negatieve sfeer rond de ploeg en de kleine kans die iedereen de Rode Duivels nog gaf om door te stoten, zakten nog 400 supporters af naar loods Loonwerken Claeys in Veverij. “De spanning was op te snijden tijdens de wedstrijd", vertelt secretaris Nick Van Hulle van de Landelijke Gilde. “Het is ontzettend jammer dat we niet tot scoren kwamen. Nu liggen we eruit en doen we hier nu ook de boeken dicht. Er was altijd veel volk voor de wedstrijden van de Rode Duivels, maar zonder hen in het tornooi zou er te weinig animo zijn om nog verder te doen.”

Na succesformules in 2016 en 2018 waagde De Landelijke Gilde zich de afgelopen weken aan zijn eerste wintereditie. Ondanks het gebrek aan beleving in de straten, de winterse temperaturen en niet-ideale wedstrijduren wist Landelijke Gilde telkens heel wat volk naar de loods te lokken. “We zijn tevreden over de opkomst over de drie wedstrijden. Het absolute hoogtepunt was ongetwijfeld de wedstrijd tegen Marokko. Toen mochten we ruim 500 mensen verwennen met beenhesp en frietjes en zat de zaal nadien afgeladen vol met wel 1.000 mensen. Dat was de beste dag die we ooit hebben gehad. Dan hoop je natuurlijk dat ze verder zullen geraken in het tornooi, maar ik ben al blij dat we er niet onze broek aan hebben gescheurd. Ook bij de volgende tornooien mag men weer iets van ons verwachten.”