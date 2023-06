Rijvers Festival verkoopt magische boot van Beats Stage aan Nederlands festival: “We willen elk jaar vernieuwen”

Alex Agnew komt naar Cultuurcen­trum Evergem

Alex Agnew komt met zijn zaalshow ‘Wake Me Up When It’s Over’ naar Cultuurcentrum Evergem. Hoewel zijn twee shows pas doorgaan op 29 februari 2024 en 1 maart 2024 wachten geïnteresseerden best niet te lang om een ticket te kopen.