Rijvers Festival opent de poorten: tientallen bezoekers schuiven geduldig aan

Zaakvoer­der, bij wie 20.000 euro aan materiaal gestolen werd, wil aangifte doen: “U moet daarvoor een afspraak maken via het internet”

Lennert Vanhoucke (38) stelde dinsdagmorgen vast dat dieven twee bestelwagens hadden leeggeroofd. De schade bedroeg 20.000 euro. Een zware financiële tegenslag voor de ondernemer, maar hij is vooral gedegouteerd over de reactie van de politie. “Ik voel me twee keer gepakt”, vertelt hij boos. Waar liep het fout? Wij zochten het uit.