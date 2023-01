Rijvers Festival duurt ook dit jaar vier dagen: “We voelden dat het publiek dit verwachtte”

Daarom doen ze hun stunt dit jaar nog eens over. “De verkoop voor alle festivaldagen lag veel hoger dan we initieel hadden verwacht”, zegt Floris Benoit, woordvoerder van Rijvers Festival. “We voelden dat de mensen ook wel verwachtten dat we opnieuw voor vier dagen zouden gaan en wij gaan daar graag in mee. Daarom zal er op 14 augustus ook gedanst kunnen worden op de terreinen naast het Keigatbos. Aangezien 15 augustus een feestdag is, kan iedereen zich op de laatste festivaldag met een gerust gemoed amuseren.”

De organisatie overwoog zelfs even om het feest te verlengen tot vijf dagen, maar dat gaat dus niet door. “We hebben besloten dat we eerst willen inzetten op continuïteit en kwaliteit, vooraleer we het festival nog verder uitbreiden. Maar het zou perfect kunnen dat dit in de toekomst wel gebeurt.” Inmiddels is de organisatie ook bezig met het opstellen van de line-up. “In de eerste helft van februari maken we de eerste namen bekend en starten we de ticketverkoop”, besluit Benoit.