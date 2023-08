Rijvers Festival blikt terug op recordeditie met 40.000 bezoekers: “Volgend jaar leggen we de lat opnieuw wat hoger”

Lino kroont zich tot nieuwe Waarschoot­se kampioen hotdogs eten

De hotdog-eetwedstrijd was ongetwijfeld één van de blikvangers van Oostmoerkermis in Waarschoot afgelopen. Lino van Wambeke trok aan het langste eind en mag minstens één jaar lang de titel dragen. Hij slaagde er als enige in om 7 hotdogs te verorberen in 10 minuten tijd.