RESTOTIP. Ten Sushi in Lovendegem: “Japans eten bij Tibetaanse kok”

LovendegemDe Tibetaanse Ciren Wengmu (38) opende begin juni een nieuwe sushizaak in de voormalige krantenwinkel ’t Meuleken in de Molendreef. Na Nazo Sushi is het in de Waarschootse Stationsstraat al de tweede afhaalzaak die op korte tijd de deuren opent in Lievegem. Wij gingen proeven.

Een Tibetaanse die zich richt op een Japanse specialiteit in België; het verhaal van Ciren Wengmu (38) is op zijn minst opvallend te noemen. Tien jaar geleden verhuisde ze samen met haar man Yindeng Yian (30) naar hier. Eerst leerde ze kneepjes van het horecavak in het Chinees restaurant Fu Chen langs de Grote Baan, om vijf jaar later haar eigen zaak te starten.

“Vroeger reed reed ik een à twee keer per week naar Brussel of Gent om er sushi af te halen. Waarom dan geen eigen zaak beginnen?”, stelt ze. Zo kocht ze vorige zomer de voormalige krantenwinkel ’t Meuleken in de Molendreef, tussen Bakkerij Luvand en de nachtwinkel. Die staat sinds 1 juni volledig in teken van alles wat met sushi heeft te maken. Ter plaatse eten gaat wel niet, dus wij zochten een plekje in de zon om te genieten van de Japanse visspecialiteit.

Ciren Wengmu opent in de Lovendegemse Molenstraat haar eigen sushizaak Ten Sushi.

Black beauty roll.

Aan keuze geen gebrek alleszins, want naast sushi staan er ook noedels en dumplings op het menu. Gezien er op de menu geen onderscheid wordt gemaakt tussen voor -en hoofdgerechten besluiten mijn twee kompanen en ik om van alles eens te proeven. Voor we typische sushiboot verorberen, besluiten we ons te wagen aan de dimsum vegatarisch (5 euro), dimsum scampi (6 euro), en de yakitori kip (9 euro). Dimsums zijn kleine dumplings met daarin een specifieke vulling. Vooral de dimsum scampi valt in de smaak. Net zo heerlijk als de in teriyaki gemarineerde yakitori kip. Je tong gebruik je maar beter om te proeven dan om de namen van de gerechten uit te spreken; want tongbrekers zijn het.

Als sushigerechten gaan we voor de sushi starter boot (43 euro voor twee personen), de boston roll (9,50 euro), de black beauty roll (11,50 euro), de dynamiet roll (10,50 euro) en de Lievegem roll (10,50 euro). Hoewel we onszelf zeker niet als sushikenners bestempelen, proeven we meteen dat alle gerechten versbereid zijn. Een heerlijk frisse toets op een warme zomeravond.

Yakitori kip.

Wie geen grote eter is, komt er goedkoop van af, want een sushi starter boot delen is eigenlijk al een volwaardige maaltijd. Van de overige gerechten raden wij vooral de boston roll aan, een mix van krab, zoete garnalen, komkommer, salade, massago, avocado en oshinko. Patriottische Lievegemnaren bevelen we ook de Lievegem roll aan, een mix van tonijn, battervis, zalm, avocade, massago, salade en komkommer.

Samen met nog een frisse zeewiersalade (4 euro) een kom noedels met kip en groenten (13 euro) en enkele drankjes (1,70 euro per stuk) betaalden we uiteindelijk 141,20 euro voor drie personen. Gezien onze rijkelijke bestelling lijkt dit ons een eerlijke prijs. Met de overschotjes konden de volgende dag nog eens sushi eten.

Info:

Ten Sushi, Molendreef 27, 9920 Lievegem.

Elke dagen open van 12 uur tot 14.30 uur en van 17.30 tot 21.30 uur, behalve op maandag gesloten.

www.tensushi27.be

Noedels met kip en groenten.

Dimsum scampi.

Zeewiersalade.

Dimsum vegetarisch.

