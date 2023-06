RESTOTIP. Bistraud in Waarschoot: “Het vertrouwde brasserieconcept voor een eerlijke prijs”

“Op mijn werk verklaren ze me zot dat ik hiervoor een week congé neem”: ruim 250 vrijwilli­gers zetten alles op alles voor U13Cup

De U13Cup is een familiebedrijf. Voorzitter John De Pauw is de pater familias, maar zonder zijn trouwe gezanten had zijn kindje nooit het levenslicht gezien. De afgelopen weken staken ruim 250 vrijwilligers de handen uit de mouwen om het tornooi van nul op te bouwen: van catering, over de opbouw van tenten tot het verzorgen van de voetbalterreinen. We praten met enkele vrijwilligers achter de U13Cup. “Het gras elke twee dagen maaien? Dat doen we samen”, klinkt het warm.