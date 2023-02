Restaurant De Baronie twee weken toe voor laatste verbouwingswerken

Sinds juni van dit jaar is eigenaar Lode Ryckaert bezig met de omvorming van het huidige restaurant tot een feestzaal. “Daar komen we nu in de laatste fase terecht”, vertelt hij. “Wanneer het af is, zal er plaats zijn voor 160 mensen." Die omvorming gaat ook gepaard met de bouw van een splinternieuw restaurant. “Daar zal plaats zijn voor een 30-tal personen. Vrijdag 10 maart ontvangen we de klanten graag terug in onze nieuwe zaak.”