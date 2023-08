Lievegemna­ren bootsen schilderij­en van Picasso, Mondriaan en Caravaggio na: fototen­toon­stel­ling ‘Tableau Vivant’ gaat van start

Heeft u ooit al een Lievegemse Vermeer, Kahlo of Magritte mogen aanschouwen? Vanaf woensdag 2 augustus kunnen cultuurliefhebbers in wzc De Linde in Waarschoot 33 zogenaamde ‘tableaux vivants’ bewonderen. Dat zijn foto’s waarbij Lievegemnaren een bekend schilderij nabootsen en vervolgens zelf fotograferen. Dat resulteerde in een ludieke fototentoonstelling waarbij sommige foto’s nog moeilijk van het originele kunstwerk te onderscheiden zijn.