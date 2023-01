Prijzen huizen en appartementen blijven stijgen in Lievegem

Sleidinge Bavo (25) is bezig aan 53 marathons in 52 weken: “Nog twee te gaan, maar ben ik het nog steeds niet beu”

Of elke week een marathon lopen wel gezond is voor het lichaam, trekken we ten zeerste in twijfel, maar daar laat Bavo Laureyns zich niet door afschrikken. Initieel wilde hij in 2022 43 marathons in 42 weken lopen, maar tijdens zijn uitdaging stelde hij zijn ambities bij naar 53 marathons in 52 weken. “Elke marathon is anders en ik kom op plekken waar ik anders niet zomaar zou komen.”

6 januari